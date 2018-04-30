Замглавы МИД Ирана: обвинения Нетаньяху - детское нелепое шоу

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере "детским нелепым шоу".

Раньше такое шоу показывала "Организация моджахедов иранского народа", добавил Аракчи. По его словам, Иран не может хранить важные документы на заброшенном складе. К тому же Нетаньяху ждал 10 дней решения Трампа о выходе из СВДП.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.

Нетаньяху заявил о половине тонны секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере.

После этого в телефонном разговоре Нетаньяху обсудил с российским президентом Владимиром Путиным разведданные об иранской ядерной программе. Лидеры договорились встретиться как можно скорее, сообщается в Twitter Нетаньяху.

После чего зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что заявление Израиля о предоставлении разведданных США по ядерной программе Ирана — это попытка ослабить сирийскую тематику и убрать Иран с площадки ближневосточного конфликта. Парламентарий считает, что данное заявление недопустимо, а позиция России известна, передает РИА Новости.