Курортный сбор. Эксперимент начинается пока в двух регионах

Эксперимент по взиманию курортного сбора начинается в курортных городах Ставрополья и Алтая; собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры. Еще в двух регионах — Кубани и Крыму — начало эксперимента откладывается.

Право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях получили пока Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. В Крыму эксперимент отложен до следующего мая; в Краснодарском крае срок начала выплат перенесли на 16 июля, то есть после окончания чемпионата мира по футболу.

Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Предполагается, что туристы будут выплачивать деньги гостинице или санаторию, в которых проживают на отдыхе, а те перечислять всю собранную сумму в муниципальный бюджет. Решение о распределении средств принимают специальные общественные советы. Средства курортного сбора могут быть потрачены только на обустройство того города, где были собраны, сообщает ТАСС.

Курортный сбор в Алтайском крае коснется только города-курорта Белокуриха. Власти Алтайского края уже утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора. Сумма сбора — 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, в последующие годы ставку увеличат до 50 рублей.

Краевое руководство уже наметило основные направления расходования средств, коих намерены собрать 45-50 млн рублей: в Белокурихе планируют создать и благоустроить гостевую и въездную зоны, прогулочную аллею, тротуары, новые терренкуры.

В Ставропольском крае власти установили сумму курортного сбора в размере 50 рублей. Эксперимент будет проводиться в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске.

В конце апреля в ходе прямой линии с жителями края губернатор Ставрополья сообщил, что в 2018 году сумма, которую удастся собрать, составит порядка 180 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на благоустройство созданного в XIX веке парка Цветник в Пятигорске, по которому гулял еще Лермонтов.

На средства курортного сбора планируется восстановление плиточного покрытия дорожек, исторического фонтана "Удачный улов", намечено разбить цветники, добавить новые площадки для отдыха. Будут оборудованы бюветы с питьевыми фонтанчиками, полностью обновлена навигация, обустроена безбарьерная среда.