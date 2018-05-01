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Первомай 1 час назад
Первомайское шествие в Москве собрало 130 тысяч человек
Россия отмечает Первомай. В Москве от Калужской площади начинается шествие КПРФ. Колонна проследует по Большой Якиманке. На Театральном проезде у памятника Карлу Марксу пройдет митинг, в котором могут принять участие до пяти тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".
Утром на Красной площади прошло торжественное шествие, организованное Московской федерацией профсоюзов и "Единой Россией". Его участники несли флаги, цветы и воздушные шары. Демонстрация прошла под лозунгами в поддержку трудоустройства выпускников учебных заведений и за реализацию послания президента Федеральному Собранию. По данным столичного главка МВД, шествие собрало 130 тысяч человек.
Мероприятие прошло под лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику!". Среди других лозунгов, которые звучали в ходе шествия, были: "За мир и стабильность!", "Молодым работу! Пенсионерам заботу!", "Пока профсоюзы едины, они непобедимы!".
Глава комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок отметила, что работники социальных служб, сферы образования и здравоохранения делают Москву "самым уютным, самым открытым, самым гостеприимным, самым лучшим городом на Земле".
Митинг в парке на Красной Пресне провела и партия "Справедливая Россия". Также справедливороссы провели мастер-классы и матч по мини-футболу. Кроме того, прошел праздничный митинг, на котором выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
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