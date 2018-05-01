Колонну психоактивистов задержали на демонстрации в Москве

Полицейские задержали более 20 так называемых "психоактивистов" на демонстрации профсоюзов в Москве. Об этом рассказала организатор колонны, художница Екатерина Ненашева.

По ее словам, активистов задержали, потому что они не соответствовали тематике демонстрации – у большинства из них психические расстройства. Ненашева отметила, что вход был свободный для всех, а плакаты шествующих носили "информативный характер".

Демонстрантов доставили в ОВД "Басманный" и "Таганский", передает "Интерфакс".

Организаторы колонны "Психоактивно" определяют психоактивизм как "действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций".