Ударом западной коалиции убиты 25 мирных сирийцев

Как минимум 25 мирных жителей погибли и еще десятки ранены в результате ударов ВВС международной коалиции под руководством США в сирийской провинции Хасеке. По данным сирийского информагентства САНА, бомбардировке подвергся на рассвете населенный пункт Эль-Фадиль близ города Эш-Шаддади.

В числе убитых — двое пожилых людей, женщины и дети, передает ТАСС. Разрушены несколько жилых домов.

Между тем представитель возглавляемой США коалиции рассказал об инциденте у города Дейр-эз-Зор в минувшие выходные. По его словам, утром 29 апреля силы, поддерживающие правительство Сирии, напали там на бойцов поддерживаемых США арабо-курдских "Сирийских демократических сил". Однако представители коалиции вмешались и урегулировали ситуацию по линии общения с российскими военными.

"Коалиция использовала имеющиеся каналы избежания конфликта, а также открытую демонстрацию силы, чтобы добиться деэскалации ситуации", — заявил представитель коалиции. Каких-либо подробностей произошедшего он не привел, передает РИА Новости.