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1 мая 201817:45

"Черный гнев": Макрон спровоцировал беспорядки в Париже

В Париже на пути следования пешей колонны демонстрантов, вышедших на улицы по случаю Первомая, начались беспорядки, рвутся дымовые шашки и петарды. Первомайская демонстрация стартовала от площади Бастилии в Париже. Несколько сотен людей, полностью облаченных в черное, выстроились в коробку перед первыми рядами общей пешей процессии.

К беспорядкам молодые люди подготовились: их лица скрыты масками, на головах шлемы, многие прихватили респираторы, передает РИА Новости. "В этот раз мы организованы", "Макрон довел нас до черного гнева" — такие надписи можно увидеть на плакатах в руках людей из коробки. Шашки и петарды то и дело летят в других участников шествия и журналистов, освещающих Первомай в Париже.

Ставший ареной событий бульвар близ Аустерлицкого вокзала то и дело затягивает разноцветный дым, раздаются громкие хлопки. Те же молодые люди ожесточенно громят витрины ресторанов и кафе — объектом нападения уже стали "Макдональдс" и несколько французских ресторанов. Экстремисты используют камни и молотки, спрятанные до этого под одеждой.


Попытки журналистов снять на видео или сделать фотографии бесчинств еще больше провоцируют хулиганов. Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ и водометы. По сообщению префектуры полиции Парижа, молодых людей в черных одеждах и с масками на лице в колонне около 1200 человек.

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