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Роскомнадзор против Telegram 1 час назад

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1 мая 201818:50 (обновлено в 18:57)

Надзор, да не тот: хакеры отомстили за Telegram другому ведомству

rpn.gov.ru

Взломан сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор): при попытке открыть сайт ведомства вместо главной страницы появляется карикатура, изображающая борьбу Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) с мессенджером Telegram. При этом играет музыкальная тема из мультфильма "Фиксики".

Заблокировать Telegram потребовал Роскомнадзор. Решение о блокировке вынес Таганский суд Москвы, после чего Роскомнадзор начал с 16 апреля препятствовать функционированию системы обмена сообщений. Создатель мессенджера Павел Дуров предупредил пользователей в Европе о возможных сбоях в работе Telegram. 29 апреля 2018 года из-за энергоаварии под Амстердамом наблюдались перебои в работе сервиса. Позже проблемы были устранены.

На проспекте Сахарова в Москве 30 апреля прошел митинг в поддержку Telegram. На него собрались 7,5 тысячи участников. Грубых нарушений общественного порядка на мероприятии не допущено, заявили в МВД России. Сегодня, 1 мая, акция против блокировки Telegram прошла в Петербурге. По подсчетам организаторов, в ней участвовали больше тысячи человек.

Накануне неприятности для пользователей Telegram начались в Иране. Решение о блокировке мессенджера принял иранский суд после неоднократных жалоб на Telegram местных жителей. Иранские чиновники заранее стали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения.

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