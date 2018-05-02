Паулу Фонсека может сменить "Шахтер" на "Арсенал"

Паулу Фонсека может покинуть донецкий "Шахтер" ради работы в английской премьер-лиги. В услугах португальского специалиста заинтересован лондонский "Арсенал".

Контракт португальца с "Шахтером" скоро закончится, и он скорее всего покинет бывший донецкий клуб. Паулу Фонсека уже провел предварительные переговоры с представителями "Арсенала". Консультации будут продолжены, и вероятность появления португальца в Лондоне довольно высока. Кроме того у Фонсеки есть вариант продолжения работы на родине, а именно в "Бенфике".

Фонсека пополнил число потенциальных преемников Арсена Венгера. Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера "канониров" назывались француз Патрик Вьейра, испанцы Луис Энрике и Микель Артета, итальянец Карло Анчелотти.