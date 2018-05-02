Землетрясение в Иране: пострадали 76 человек

В среду в результате землетрясения в иранской провинции Бойерахмед и Кохгилуйе пострадали 76 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших при землетрясении в районе населенных пунктов Сисехт и Ясудж.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 по московскому времени на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков располагался в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.