Российский истребитель упал в Средиземное море. Пилоты погибли

В небе Сирии, над Средиземным морем, во время взлета потерпел крушение истребитель ВКС России Су-30СМ. Оба летчика погибли.

Катастрофа произошла в районе портового города Джабла в провинции Латакия, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Самолет упал после взлета с аэродрома Хмеймим.

Как сообщает Минобороны, самолет никто не обстреливал, крушение могло произойти из-за попавшей в двигатель птицы.

Пилоты до последнего боролись за самолет, отмечают в российском военном ведомстве.

Как сообщает Mash на странице "ВКонтакте", стала известна личность командира экипажа, погибшего при крушении истребителя. Это майор Альберт Давидян.