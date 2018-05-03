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Конфликт в Сирии 1 час назад
3 мая 201811:24 (обновлено в 11:33)
Российский истребитель упал в Средиземное море. Пилоты погибли
В небе Сирии, над Средиземным морем, во время взлета потерпел крушение истребитель ВКС России Су-30СМ. Оба летчика погибли.
Катастрофа произошла в районе портового города Джабла в провинции Латакия, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Самолет упал после взлета с аэродрома Хмеймим.
Как сообщает Минобороны, самолет никто не обстреливал, крушение могло произойти из-за попавшей в двигатель птицы.
Пилоты до последнего боролись за самолет, отмечают в российском военном ведомстве.
Как сообщает Mash на странице "ВКонтакте", стала известна личность командира экипажа, погибшего при крушении истребителя. Это майор Альберт Давидян.
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