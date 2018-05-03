3 мая 201812:01
ABBA вместо себя отправит на гастроли свои голограммы
Представитель легендарной группы ABBA, которая, как сообщалось на днях, записала первые за 35 лет песни, разочаровал поклонников. Горел Хансер сообщил, что никаких "живых" гастрольных туров артисты не планируют.
И это – несмотря на то, что гастрольный тур мог бы принести ABBA миллиард фунтов стерлингов, пишет Daily Star. Вместо артистов, сообщил Хансер, в туре "виртуальной реальности" примут участие голограммы прославленной четверки.
Группа была организована в 1972 году, триумфально выступала 11 лет, а в 1983-м распалась. Однако в 2010 году за выдающиеся заслуги в музыке ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.
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