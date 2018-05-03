Суд отказался закрывать волоколамский полигон "Ядрово"

Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО "Ядрово" с требованием закрыть мусорный полигон, передает РИА Новости.

Еще один коллективный иск суд рассмотрит 7 мая.

Всего заявлено восемь исков о возмещении морального вреда на сумму в 5,5 миллиона рублей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского района.

На территории мусорной свалки "Ядрово" под Волоколамском ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха. В марте на полигоне произошел выброс свалочного газа. При этом замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня.