Ложь или правда? Госдеп США обещает не давать деньги "Белым каскам"

Госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации "Белые каски".

По данным телеканала Си-би-эс, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, теперь не получает никакого финансирования со стороны США. Однако в вопросе помощи "каскам" Госдеп ищет обходные пути.

"Белые каски" неоднократно выступали с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, "каски" были среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия, сообщает ТАСС.

"Белые каски" заявляли своей целью защиту и спасение мирных жителей. Но кто они такие на самом деле, кем финансируются и в каких "добрых" делах замечены, ведь помимо последнего эпизода с "химической атакой", за плечами у этой организации большой послужной список. "Каски" действуют в стране с 2013 года. Смотрите документальный фильм "Белые каски. Изнанка войны".

Об информационных подлогах "Белых касок" - небольшая подборка интересных сюжетов:

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50 оттенков белого. Специальный репортаж (декабрь 2016)

"Зверства" армии САР в Алеппо: "Белые каски" попались на черной лжи (декабрь 2016)

"Белые каски" в Сирии снова попались на откровенном фэйке (ноябрь 2016)