Блокировка Telegram: в России могут запустить "белый" VPN

В России могут запустить "белый" VPN для борьбы со случайными блокировками ресурсов из-за Telegram.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко по итогам совещания с интернет-бизнесом сообщил, что соответствующее программное решение на базе протокола OpenVPN может быть разработано после майских праздников.

"Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из "белого списка". Задача при этом — удостовериться в том, что "белый список" достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно", — пояснил Клименко.

Разработкой софта займутся специалисты на рынке хостинга. Они же будут отвечать за модерацию и проверку сведений о ресурсах. Основная задача — не допустить попадания в белый список противоправных ресурсов, сообщает "Интерфакс". Работать список будет работать по механизму, схожему с блокировкой противоправных ресурсов, но в обратном порядке.

В свою очередь заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения по защите добросовестных ресурсов от случайных блокировок. Он подчеркнул, что Роскомнадзор "всегда открыт для диалога".

В середине апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за его отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений. Также Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. Из-за этого оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". 30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против действий Роскомнадзора. На него пришли более 7 тысяч человек.