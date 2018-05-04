"Локомотив" может стать чемпионом России по футболу при полном аншлаге

Московский футбольный клуб "Локомотив" 5 мая может стать чемпионом России. Это произойдет в случае победы железнодорожников над санкт-петербургским "Зенитом" в матче 29-го тура. Встреча пройдет при заполненных трибунах "РЖД-Арены", которая вмещает более 27 тысяч человек. Все билеты на матч проданы.

"По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" — "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен, — сообщает пресс-служба "Локомотива", которую цитирует ТАСС. — Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа".