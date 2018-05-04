Порошенко осудил украинских националистов вслед за Вашингтоном

Петр Порошенко осудил в своем "Фейсбуке" националистов, проявивших "нетерпимость и антисемитизм" в ходе акций во Львове и Одессе 2 мая. "Считаю недопустимыми попытки протащить эти позорные явления на Украине", — написал он.

Политик пообещал реагировать на подобные случаи и пригрозил пытающимся "посеять вражду в обществе" правоохранительными органами.

Ранее свою разочарованность в связи с действиями и заявлениями националистов "Правого сектора" (запрещен в РФ) выразило посольство США на Украине. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал произошедшее "пещерным средневековьем". Глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский тоже выразил свою озабоченность в связи с произошедшим.