Мадуро обвиняет крупнейший частный банк Венесуэлы в выводе денег из страны

4 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объяснил вмешательство властей в деятельность Banesco, который является крупнейшим частным банком страны. По заявлению главы государства, это вмешательство связано с тем, что банк занимался выводом денег из Боливарианской Республики.

Как рассказал Мадуро, правительству пришлось вмешаться в работу банка Banesco и назначить правление на 90 дней для проведения расследования, потому что этот банк выводил деньги из страны. Президент Мадуро пообещал отправить за решетку всю экономическую мафию в случае своей победы на выборах.

3 мая Генпрокуратура Венесуэлы обратилась в суд с запросом на выдачу ордеров на арест 11 руководителей банка Banesco. Глава международной финансовой группы Banesco Хуан Карлос Эскотет прокомментировал происходящее, назвав "исключительно политическим решением".

В последние несколько лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, а также дефицитом товаров первой необходимости и лекарственных препаратов. По данным Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов. По прогнозам, в текущем году она может достичь 14 000 процентов, передает ТАСС.