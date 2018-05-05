Джиро д'Италия. Гонсалвеш из Katusha-Alpecin четвертый в разделке

В израильском Иерусалиме прошел первый этап многодневной велогонки "Джиро д'Италия", которая впервые выбралась за пределы континентальной Европы. Разделку на 9,7 км выиграл прошлогодний победитель гонки Том Дюмулен из команды Sunweb. Жозе Гонсалвеш из Katusha-Alpecin занял четвертое место.

В Израиле пройдут три стартовых этапа, вслед за индивидуальной гонкой с раздельным стартом гонщиков ожидает равнинный этап и отрезок с холмистой местностью. После этого "Джиро" в своем 101-м издании переберется через Средиземное море в Сицилию, где продолжит свой путь к столице Италии Риму.

Голландец Дюмулен, который выиграл итальянский Гранд-тур в прошлом сезоне, показал время 12 мин. 2 сек. В тройку вошли Роан Деннис (Австралия, BMC) и Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Fix All), лучший раздельщик российско-швейцарской команды португалец Гонсалвеш занял 4-е место. Его партнер британец Алекс Даусетт – пятый.

Другие фавориты показали следующие результаты: Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 7-е место, Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – 9-е, Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 10-е, Тибо Пино (Франция, FDJ) – 16-е, Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 21-е, Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 26-е. Россияне Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов из Katusha-Alpecin на 111-м и 117-м местах соответственно.