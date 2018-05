Космический грузовик Dragon успешно приводнился и привез 2 тонны образцов

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции благополучно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Грузовик компании SpaceX на данный момент – единственный космический корабль, способный доставлять грузы на Землю. Dragon прибыл на орбитальную станцию в начале апреля, доставив 2,6 тонны провианта и материалов, с орбиты он привез 2 тонны образцов научных экспериментов и исследований.

Успешное приводнение SpaceX подтвердила в Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s third resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven spacecraft.