Новая нестыковка: Скрипали выжили после дозы яда, которой хватило бы на весь Солсбери

Управление Национальной службы здравоохранения юго-запада Англии утверждает, что Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице Солсбери. Но ни внутри, ни снаружи больничного комплекса не видно усиленной охраны и вообще хоть каких-то признаков того, что здесь находится участник одного из самых крупных международных скандалов последних лет.

При этом дочь бывшего полковника Юлию британские спецслужбы прячут, объясняя это необходимостью обеспечить ее безопасность. И представители России до сих пор не смогли встретиться с ней. Scotland Yard заявил, что Юлия Скрипаль отказалась видеть российских дипломатов.

Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль так и не получила британскую визу и не может приехать в Англию. После короткого телефонного разговора в апреле от Юлии больше — никаких новостей.

В отчаянии Виктория обратилась к сестре через социальные сети с предложением ей помочь. У Юлии в Москве осталась собака, за ее квартирой и машиной никто не следит.

"Знаю, что не вправе без спроса вмешиваться в твои дела, но очень волнуюсь и за тебя, и за папу. А еще за Нуара. Он сейчас в собачьей гостинице, за нее нужно платить, надо как-то решать, что с ним делать дальше. Я готова забрать его себе, буду заботиться о нем до твоего возвращения", — написала Виктория сестре.

Но пока из новостей о Юлии — только то, что в Twitter появился некто, отвечающий от ее имени. И еще якобы она сама звонила в собачий приют в Москве.

"Если действительно были такие звонки и Юля говорила, не отдавайте никому мою собаку, я заберу ее сама, то это прямое подтверждение того, что она хочет вернуться в Россию", — уверена Виктория Скрипаль.

В Великобритании тему отравления Скрипалей как будто забыли. Нет ни официальных пресс-релизов о ходе расследования, ни ставших уже привычными утечек о ходе расследования.

Но это не значит, что официальный Лондон пытается замять скандал. Наоборот, в планах Великобритании — усилить давление на Россию. Об этом сообщила газета Guardian, ссылаясь на источники в британском Министерстве иностранных дел.

Британский парламент принял так называемую поправку Магнитского к закону о противодействии отмыванию денег. Она позволяет применять санкции в отношении иностранных инвесторов, которых Великобритания может обвинить в нарушении прав человека. Закон формально не адресован России, но в Лондоне его воспринимают именно так.

"Англосаксы за многие столетия не изменились. Они активно "паркуют" у себя людей и их деньги и в нужный момент лишают их жизни и капиталов в интересах британской короны", — отметил предприниматель Сергей Капчук.

Капчук, в свое время получивший в Великобритании политическое убежище, сейчас ждет документов, которые позволят ему вернуться в Россию. По словам Сергея, он решил убежать из Англии после того, как британские журналисты попытались представить его очередной мишенью Кремля.

"Для них интересы государства стоят на первом месте, и все разговоры про права человека, свободу слова — просто слова. Я на себе это ощутил и могу сказать по собственному опыту, что за этим нет ничего, никакой основы. У тебя нет ни малейшего шанса достучаться до средств массовой информации британских, если пошел тренд и они все работают на одну задачу", — сказал Капчук.

Но кроме антироссийской истерики ничего нет. С фактами — бедно. Мало того, любая попытка подлить масла в огонь пока оборачивается саморазоблачением.

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил в интервью The New York Times, что для отравления Скрипалей в Солсбери использовали от 50 до 100 граммов отравляющего вещества А234, или, как его называют на Западе, "Новичок. Его слова вызвали недоумение у экспертов.

"Теперь речь идет о дозе в 50-100 грамм. Если бы там было чистое вещество, например, А-234, этого бы точно хватило на все Солсбери. Абсолютно точно. Если бы оно было применено в жидком виде, то это была бы катастрофа со сносом всего поселка", — уверен профессор, доктор химических наук Леонид Ринк.

Пресс-секретарь Организации по запрещению химического оружия в итоге был вынужден опровергать слова своего руководителя.

Пассаж о влагоустойчивости "Новичка" полностью противоречит утверждениям химика Вила Мирзоянова. Того самого, который в 90-е опубликовал на Западе формулу этого боевого отравляющего вещества, которое потом было запатентовано в Соединенных Штатах Америки.

"Все вещества этого ряда весьма подвержены воздействию влаги воды. В день атаки в Солсбери была очень туманная погода, и вещество должно было разложиться, однако этого почему-то не произошло", — сказал Мирзоянов.

Утверждение британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что "Новичок" производился только в России, опроверг президент Чехии Милош Земан. Он признал, что аналогичное нервно-паралитическое вещество создавали военные химики его страны.

"В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", — подчеркнул Земан.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усомнилась в том, что в руководстве Североатлантического блока, в который входит Чехия, ничего не знали о подобных экспериментах.

"А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался "Новичок"? Вы в это верите? Конечно, в Североатлантическом альянсе не просто знали. А вот теперь хороший вопрос: кто и как, на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО? Какие еще страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление Альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями? Мы ожидаем ответа и от других стран, у которых есть, была и остается возможность произвести "Новичок", — заявила Захарова.

Российские эксперты считают, что возможностью производить "Новичок" обладают порядка 20 стран, в том числе и Великобритания. Одно из немногочисленных выступлений директора секретной лаборатории Porton Down закончилось тем, что он разоблачил ложь министра иностранных дел Бориса Джонсона, который заявлял, что британские эксперты якобы установили страну-производителя использованного в Солсбери вещества. Впрочем, несмотря на то что его поймали на вранье, Джонсон намерен и дальше убеждать партнеров, что во всем виновата Россия.

Сейчас это — общая задача для британского кабинета министров. И правительство, внутри которого полно противоречий, в данном случае действует монолитно, сконцентрировав все свои силы.