Тема:

Отравление Скрипаля 6 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 мая 201821:30 Александр Хабаров

Новая нестыковка: Скрипали выжили после дозы яда, которой хватило бы на весь Солсбери

Управление Национальной службы здравоохранения юго-запада Англии утверждает, что Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице Солсбери. Но ни внутри, ни снаружи больничного комплекса не видно усиленной охраны и вообще хоть каких-то признаков того, что здесь находится участник одного из самых крупных международных скандалов последних лет.

При этом дочь бывшего полковника Юлию британские спецслужбы прячут, объясняя это необходимостью обеспечить ее безопасность. И представители России до сих пор не смогли встретиться с ней. Scotland Yard заявил, что Юлия Скрипаль отказалась видеть российских дипломатов.

Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль так и не получила британскую визу и не может приехать в Англию. После короткого телефонного разговора в апреле от Юлии больше — никаких новостей.

В отчаянии Виктория обратилась к сестре через социальные сети с предложением ей помочь. У Юлии в Москве осталась собака, за ее квартирой и машиной никто не следит.

"Знаю, что не вправе без спроса вмешиваться в твои дела, но очень волнуюсь и за тебя, и за папу. А еще за Нуара. Он сейчас в собачьей гостинице, за нее нужно платить, надо как-то решать, что с ним делать дальше. Я готова забрать его себе, буду заботиться о нем до твоего возвращения", — написала Виктория сестре.

Но пока из новостей о Юлии — только то, что в Twitter появился некто, отвечающий от ее имени. И еще якобы она сама звонила в собачий приют в Москве.

"Если действительно были такие звонки и Юля говорила, не отдавайте никому мою собаку, я заберу ее сама, то это прямое подтверждение того, что она хочет вернуться в Россию", — уверена Виктория Скрипаль.

В Великобритании тему отравления Скрипалей как будто забыли. Нет ни официальных пресс-релизов о ходе расследования, ни ставших уже привычными утечек о ходе расследования.

Но это не значит, что официальный Лондон пытается замять скандал. Наоборот, в планах Великобритании — усилить давление на Россию. Об этом сообщила газета Guardian, ссылаясь на источники в британском Министерстве иностранных дел.

Британский парламент принял так называемую поправку Магнитского к закону о противодействии отмыванию денег. Она позволяет применять санкции в отношении иностранных инвесторов, которых Великобритания может обвинить в нарушении прав человека. Закон формально не адресован России, но в Лондоне его воспринимают именно так.

"Англосаксы за многие столетия не изменились. Они активно "паркуют" у себя людей и их деньги и в нужный момент лишают их жизни и капиталов в интересах британской короны", — отметил предприниматель Сергей Капчук.

Капчук, в свое время получивший в Великобритании политическое убежище, сейчас ждет документов, которые позволят ему вернуться в Россию. По словам Сергея, он решил убежать из Англии после того, как британские журналисты попытались представить его очередной мишенью Кремля.

"Для них интересы государства стоят на первом месте, и все разговоры про права человека, свободу слова — просто слова. Я на себе это ощутил и могу сказать по собственному опыту, что за этим нет ничего, никакой основы. У тебя нет ни малейшего шанса достучаться до средств массовой информации британских, если пошел тренд и они все работают на одну задачу", — сказал Капчук.

Но кроме антироссийской истерики ничего нет. С фактами — бедно. Мало того, любая попытка подлить масла в огонь пока оборачивается саморазоблачением.

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил в интервью The New York Times, что для отравления Скрипалей в Солсбери использовали от 50 до 100 граммов отравляющего вещества А234, или, как его называют на Западе, "Новичок. Его слова вызвали недоумение у экспертов.

"Теперь речь идет о дозе в 50-100 грамм. Если бы там было чистое вещество, например, А-234, этого бы точно хватило на все Солсбери. Абсолютно точно. Если бы оно было применено в жидком виде, то это была бы катастрофа со сносом всего поселка", — уверен профессор, доктор химических наук Леонид Ринк.

Пресс-секретарь Организации по запрещению химического оружия в итоге был вынужден опровергать слова своего руководителя.

Пассаж о влагоустойчивости "Новичка" полностью противоречит утверждениям химика Вила Мирзоянова. Того самого, который в 90-е опубликовал на Западе формулу этого боевого отравляющего вещества, которое потом было запатентовано в Соединенных Штатах Америки.

"Все вещества этого ряда весьма подвержены воздействию влаги воды. В день атаки в Солсбери была очень туманная погода, и вещество должно было разложиться, однако этого почему-то не произошло", — сказал Мирзоянов.

Утверждение британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что "Новичок" производился только в России, опроверг президент Чехии Милош Земан. Он признал, что аналогичное нервно-паралитическое вещество создавали военные химики его страны.

"В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", — подчеркнул Земан.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усомнилась в том, что в руководстве Североатлантического блока, в который входит Чехия, ничего не знали о подобных экспериментах.

"А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался "Новичок"? Вы в это верите? Конечно, в Североатлантическом альянсе не просто знали. А вот теперь хороший вопрос: кто и как, на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО? Какие еще страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление Альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями? Мы ожидаем ответа и от других стран, у которых есть, была и остается возможность произвести "Новичок", — заявила Захарова.

Российские эксперты считают, что возможностью производить "Новичок" обладают порядка 20 стран, в том числе и Великобритания. Одно из немногочисленных выступлений директора секретной лаборатории Porton Down закончилось тем, что он разоблачил ложь министра иностранных дел Бориса Джонсона, который заявлял, что британские эксперты якобы установили страну-производителя использованного в Солсбери вещества. Впрочем, несмотря на то что его поймали на вранье, Джонсон намерен и дальше убеждать партнеров, что во всем виновата Россия.

Сейчас это — общая задача для британского кабинета министров. И правительство, внутри которого полно противоречий, в данном случае действует монолитно, сконцентрировав все свои силы.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:00

Шествие националистов в Катовице: полиция применила силу

19:59

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

18:28

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

17:01

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

15:42

Не стало экс-директора "Машины времени" Владимира Сапунова

15:24

Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

15:10

Двухлетнего малыша, упавшего с восьмого этажа, не смогли спасти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Инаугурация Путина: как это будет

Инаугурация Путина: как это будет

1 час назад
"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

2 часа назад
Появилось видео испытаний "Урана-9"

Появилось видео испытаний "Урана-9"

2 часа назад
Постановочная химатака: трупов нет - только актеры

Постановочная химатака: трупов нет - только актеры

1 час назад
Трамп получил от финансистов черную метку

Трамп получил от финансистов черную метку

36 минут назад
Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

5 часов назад
В Германии погиб режиссер Томошевский из Петербурга

В Германии погиб режиссер Томошевский из Петербурга

39 минут назад
Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

6 часов назад
ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала

ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала

1 час назад
Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

2 часа назад
"Почта России" пришла в Берлин

"Почта России" пришла в Берлин

1 час назад
Хейли продолжает угрожать Киму войной

Хейли продолжает угрожать Киму войной

1 час назад
Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

2 часа назад
Украинские силовики подорвались в Донбассе: один погиб, двое ранены

Украинские силовики подорвались в Донбассе: один погиб, двое ранены

45 минут назад
Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"

Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"

1 час назад
ЦСКА разгромил "Арсенал" и поднялся на третье место

ЦСКА разгромил "Арсенал" и поднялся на третье место

1 час назад
Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

2 часа назад
Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

3 часа назад
Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

3 часа назад
Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

3 часа назад
СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

3 часа назад
Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

3 часа назад
Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

3 часа назад
Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

4 часа назад
Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

4 часа назад
"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

4 часа назад
Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

4 часа назад
Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

4 часа назад
Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

4 часа назад
Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

5 часов назад
Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

5 часов назад
Владимира Сапунова убил рак

Владимира Сапунова убил рак

5 часов назад
Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

6 часов назад
Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

6 часов назад
Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

6 часов назад
"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

6 часов назад
Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

7 часов назад
Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

8 часов назад
"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

8 часов назад
По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

11 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

10 часов назад
Горький шоколад полезен для зрения

Горький шоколад полезен для зрения

11 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

05.05.2018 01:58
408
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20