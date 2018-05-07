Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

В Лиссабоне официально начался международный песенный конкурс "Евровидение" под девизом "Все на борт!". Традиционно красную дорожку заменили синей — в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.

На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии прибыли делегации всех 43 стран-участниц конкурса — в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard".

Уже 8 мая девятнадцати конкурсантам, участникам первого полуфинала, предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Его откроет представительница Азербайджана Айсель, сообщает ТАСС.

Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова исполнит композицию I Won't Break, пройдет 10 мая, а финал — 12 мая. На сцену вместе с нашей певицей выйдут трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета "Тодес" — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

Юлия Самойлова неоднократно признавалась, что она всегда мечтала принять участие в "Евровидении", но в прошлом году Служба безопасности Украины не пустила артистку в страну. Российские организаторы заявили, что в 2018 году отправят Самойлову на песенное состязание вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать.

Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", — поделилась она с российской прессой. Глава делегации, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что россиян принимают в Лиссабоне "очень доброжелательно".