Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

В Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, прошла акция "Бессмертный полк", в ней приняли участие 1200 человек, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Португалии. Колонну возглавила российская певица Юлия Самойлова. Она находится в Лиссабоне для участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, копии Знамени Победы.

Организаторами акции стали ассоциация соотечественников "Шанс+" и общественная португальская ассоциация "Юрий Гагарин". Поддержку им оказывали организации соотечественников из других регионов Португалии. Содействие оказала и лиссабонская мэрия.

Акция "Бессмертный полк" в воскресенье прошла также в испанском Мадриде, английских Манчестере, Дерби и Мансфилде, столице Швеции Стокгольме, американском Сан-Франциско, самом большом городе Австралии Сиднее. Кроме того, участники акции шагали по корейскому Сеулу, кубинскому Сантьяго и бразильскому Сан-Паулу. "Бессмертный полк" шел также по немецкому Кельну и турецкой Анкаре.