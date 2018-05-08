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День Победы 1 час назад
Поздравить и поблагодарить: волонтеры собирают открытки для ветеранов
Помогать ветеранам во время шествия "Бессмертного полка" будут 100 лучших волонтеров со всей России. Сейчас они проходят в Москве специальную подготовку и оформляют поздравительные открытки. Написать послание участникам войны смогут все желающие. Акция "Благодарим Вас за победу!" стартовала во многих московских парках.
С нажимом и старанием пером выводится каждая буква — День Победы. К этому празднику волонтеры готовятся особенно тщательно. Их образовательная программа началась в современном музее каллиграфии. И вот первое задание: попробовать повторить почерк маршала Жукова. Так, считают организаторы, можно восстановить эмоциональную связь поколений.
В Москву приехали 100 самых активных волонтеров со всей России. Они будут помогать ветеранам во время Парада Победы и на акции "Бессмертный полк". Сейчас идет активная подготовка — психологические тренинги по общению с людьми почтенного возраста. И, конечно, самое волнительное — заполнение поздравительных открыток.
- Это мои герои! Я могу так сказать, моя бабушка труженица тыла. И все равно я поддерживаю и ветеранов, стараюсь посещать их. И еще раз буду говорить им: спасибо, спасибо, спасибо.
Эти открытки волонтеры потом лично отдадут ветеранам, которых будут сопровождать 9 мая во время Парада Победы.
- Спасибо за нашу жизнь. От благодарных внуков.
Поздравить ветеранов может каждый. В парках Москвы стартовала акция "Благодарим вас за Победу!". Волонтеры раздают прохожим пустые открытки, в которых предлагают вписать свое послание участникам и детям войны.
- Один известный человек сказал: "Пока мы помним свою историю, у нас всегда будет мир". Когда молодежь забудет свою историю, опять начнутся войны. Поэтому это очень важно.
Кто-то пишет слова благодарности, кто-то пожелания.
- Мы хотим, чтобы ветераны знали, что мы с вами, мы вам благодарны, мы вас любим, спасибо вам большое!
- Это очень важно для нас — много говорить о том, что было, о войне, чтобы это не забыть.
Акция проходит в пяти московских парках. Узнать точные часы и место ее проведения можно на сайте мэра Москвы. И там же можно в любое время суток оставить свое поздравление в электронном виде.
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