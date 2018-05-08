Выход США из ядерного соглашения по Ирану: Европа сожалеет, Израиль поддерживает

Появилась первая международная реакция на решения Дональда Трампа. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не выходит из соглашения — оно будет действовать между остальными участниками. И добавил, что его страна соблюдала все условия ядерного соглашения, а США никогда не придерживались взятых обязательств.

Рухани также отметил, что экономика страны продолжит развиваться несмотря на санкции.

В свою очередь министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что страна не будет ограничивать торговлю с Ираном, даже если сама рискует попасть под американские санкции. "Турция не собирается ни перед кем отчитываться", — сказал Зейбекчи.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе Штатов из соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. О том же сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А вот президент Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением к прессе и отметил, что Израиль приветствует решение Трампа и считает, что этот шаг приведет к смене власти в Иране. Поддержала решение Штатов и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что США выходят из ядерного соглашения по Ирану и вводят новые санкции против Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.