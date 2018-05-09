Иран готов обогащать уран без ограничений

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Исламская Республика готова возобновить промышленное обогащение урана без ограничений. "Но мы будем проявлять терпение в течение нескольких недель, пока будут проводиться консультации", — уточнил он.

По словам президента Ирана, если интересы страны не будут гарантированы, то тогда у нее будет одна четкая дорога, передает ТАСС. Также Хасан Роухани сообщил, что в связи с объявлением Вашингтоном о выходе из ядерной сделки МИД Ирана поручено в ближайшие недели продолжить консультации с Россией, Китаем и европейскими государствами. "Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США. В противном случае мы будем вынуждены объявить о новых решениях", — заявил иранский лидер.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и Евросоюзом. Дональд Трамп заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений, и высказался в пользу заключения нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять. В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.