Футболист сборной Бразилии Алвес может пропустить чемпионат мира

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Дани Алвес рискует не попасть на чемпионат мира в России в составе национальной команды. Футболист получил травму во время финала Кубка Франции против "Ле Эрбье", завершившегося победой "ПСЖ" со счетом 2:0.

Бразилец был заменен на 41-й минуте первого тайма из-за возникших болей в колене. Предварительный осмотр врачами клуба выявил у Алвеса травму связок. 9 мая защитник пройдет полное обследование, сообщает еженедельник "Футбол".

Напомним, что первую игру на чемпионате мира в России бразильская сборная проведет 17 июня против команды Швейцарии. Встреча состоится в Ростове-на-Дону.