Путин и Пашинян встретятся в Сочи 14 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 мая на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи. Об этом он сообщил в среду в прямом эфире в Facebook, когда на вертолете возвращался из Карабаха в Ереван, передает ТАСС.

Путин и Пашинян, избранный во вторник,8 мая, парламентом республики на пост премьер-министра, поговорили по телефону, они обсуждали межгосударственные отношения. О планах встречи российского президента с премьером Армении сообщил посол РФ в Ереване Иван Волынкин ранее в среду на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Ранее в среду на пресс-конференции в Степанакерте Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны ЕС, а также о том, что Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что Анкара также откажется от выдвижения каких-либо требований.