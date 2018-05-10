Израиль ответил на обстрел со стороны иранских сил "Аль-Кудс"

Израильские военные ответили на удар, нанесенный по Голанским высотам иранскими силами "Аль-Кудс" с территории Сирии. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 мая "Аль-Кудс" выпустили по району, контролируемому израильскими военными, 20 ракет. Часть из них была перехвачена системами ПРО, находящимися на Голанах, передает РИА Новости. О потерях и пострадавших военные не сообщают.