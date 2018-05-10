Фильм "Место встречи изменить нельзя" возродили в цифре
К 40-летию легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина специалисты Гостелерадиофонда провели кропотливую реставрацию и оцифровку киноленты. Итогом долгой и трудоемкой работы стало создание цифровой копии картины, максимально приближенной к современным стандартам телевещания.
Ровно 40 лет назад, утром 10 мая 1978 года, в бильярдной Парка культуры и отдыха Одессы прозвучала команда: "Мотор! Начали!". Режиссер Станислав Говорухин приступил к съемкам многосерийного фильма о работе Московского уголовного розыска по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". Лента впечатляла уже одним актерским составом: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Зиновий Гердт, Александр Белявский, Армен Джагарханян, Наталья Фатеева, Всеволод Абдулов, Андрей Градов, Александр Абдулов, Светлана Светличная, Виктор Павлов, Иван Бортник, Валерия Заклунная, Леонид Куравлев, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский и другие.
Снимались засады, погони и перестрелки на фоне Москвы, где сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеб Жеглов и Владимир Шарапов вели войну с бандой "Черная кошка", члены которой промышляли грабежами и убийствами.
За время съемок было снято материалов для фильма на 7 полноценных серий с разветвленными сюжетами и целыми сценами — например, как Шарапов и Левченко берут на фронте в плен вражеского языка. Однако по требованию Лапина, бывшего председателя Гостелерадио, две серии пришлось выкинуть, причем из уже готового фильма: 7 серий — это перебор, делайте 5. Говорухин поспешно перемонтировал всю ленту, убрав два часа экранного времени. Сокращали фрагментами, эпизодами, укорачивали планы, вырезали буквально по 2-3 кадра (фронтовую жизнь Шарапова пришлось вообще вымарать из ленты). Кстати, зрители могут увидеть часть кадров, не вошедших в последнюю редакцию, в начальных титрах к сериям.
С тех пор минуло почти полстолетия. Исходная кинопленка, как и те эфирные копии, которые были сделаны для показа по Центральному телевидению в 1979 году, все эти годы хранятся на полках хранилищ Гостелерадиофонда. Но время безжалостно к пленке. Химические реакции, свойственные триацетатной основе кинопленки, необратимы. Практика перевода материалов с аналоговых носителей в цифровой формат для сохранения уникальных записей во всем мире приобретает первостепенное значение.
К 40-летию телевизионного шедевра специалистами Гостелерадиофонда проведены кропотливые и сложные операции, чтобы всенародно любимое "Место встречи" заиграло новыми красками.
Те самые исходные негативы, которые спешно перемонтировал когда-то Станислав Говорухин, были взяты в работу. Сначала кинопленку (а надо помнить, что исходные негативы — самый что ни на есть золотой фонд хранения) готовили к сканированию: увлажнение, промывка, ручная замена старых склеек. Фактически каждый кадр пленки прошел через руки реставраторов и подвергся придирчивому контролю специалистов ОТК. И только после этого — сканирование.
Для справки: длина одного рулона кинопленки — до 300 метров, что равняется 10 минутам экранного времени. Таким образом, видеоряд одной серии фильма длительностью 1 час 7 минут записан на 7 отдельных рулонах. У исходных материалов есть особенность — фонограмма тоже записывалась отдельно. Это еще 7 рулонов со звуком. Получается, что для сканирования только одной серии фильма нужно было вручную подготовить почти 4 километра кинопленки.
Но результат сканирования — массив огромных файлов — это еще далеко не фильм в HD-качестве, несмотря на то, что в Гостелерадиофонде используется специализированный фильмосканер для архивной кинопленки. Все артефакты, "снег" и царапины сканер снимает с кинопленки вместе с изображением. Поэтому переведенный в "цифру" фильм поступает в цифровую обработку.
Сначала на цветокоррекционном оборудовании выравнивается цветовая палитра как всего фильма в целом, так иногда и цвет внутри отдельных кадров. Поскольку каждая кинопленка буквально склеена из кусочков, то даже соседние планы могут иметь разные цветовые оттенки. Очень важным фактором цвета является уровень освещения, которое когда-то выставляла съемочная группа. И всю эту местами зеленоватую, местами слишком бледную, местами розоватую картинку надо привести к единому стандарту, выставить общий цветовой баланс и добиться ясности и четкости изображения. Самый простой вариант, которым активно пользовались раньше при оцифровке кинопленки многие компании, это "вогнать" картинку в черный цвет. Но тогда теряется до 30 процентов деталей оригинального кадра. В Гостелерадиофонде придерживаются правила, что все, снятое режиссером, должен увидеть зритель: какую газету читают персонажи, какие глаза у пробежавшей черной кошки, что в тарелке у Жеглова, когда он гостит у Шарапова, и какие виды пирожных у буфетчицы на стойке в ресторане "Астория".
Только после выравнивания цвета фильма начинается цифровая реставрация. Каждый кадр, а их около 100 тысяч в одной серии, был просмотрен и обработан реставратором. Более 160 часов ушло на устранение видимых и чуть видимых дефектов изображения в каждой серии. Иногда попадались кадры, которые приходилось восстанавливать по крошечным фрагментам, используя фрагменты соседних кадров. Тем временем "звуковики" колдовали над фонограммой фильма. По готовности изображения и звука была проведена финальная сборка — наложение звуковой дорожки на видеоряд.
Итогом долгой и трудоемкой работы стало создание Гостелерадиофондом цифровой отреставрированной копии знаменитого телевизионного фильма с сорокалетней историей, максимально приближенная к современным стандартам телевещания.
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