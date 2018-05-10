Песков внес ясность в историю с письмом в Канны о Серебренникове

"Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским фестивалем", — заявил исполняющий обязанности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что президент Владимир Путин письмо оргкомитету Каннского фестиваля не отправлял.

При этом Песков пояснил, что оргкомитет Каннского кинофестиваля обратился в МИД России. В нем была изложена просьба о приезде режиссера фильма "Лето" Кирилла Серебренникова во Францию, напоминает ТАСС. По линии МИД, пояснил Песков, в Париж был направлен ответ. В нем отмечалось, что как в любой другой стране мира, ни внешнеполитическое ведомство, ни глава государства не имеют права и полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных орган.

"Но это не был ответ непосредственно от президента Путина", — особо отметил Песков.

Дмитрий Песков выразил сомнение в том, насколько в деле Серебренникова уместны попытки оказать влияние на суд, хотя обращения, конечно, никак не противоречат законодательству. Выполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков не знает, насколько корректно обращение оргкомитета Каннского кинофестиваля к следственным органам. Он просто не смог припомнить таких прецедентов.

"Я не сказал бы утвердительно, что это является попыткой оказывать давление на следствие", — подчеркнул он.

О письме Путину рассказал директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо. Он пояснил, что его направил президенту России глава МИД Франции.

Фильм "Лето" является номинантом на главную награду Каннского кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь. Фильм был высоко оценен зрителями фестиваля. Российская премьера картины запланирована на 7 июня.

Сюжет фильма Серебренникова "Лето" основан на событиях лета 1981 года в Ленинграде. Здесь Виктор Цой записал свой первый альбом, а музыкант Майк Науменко создал группу "Зоопарк". Фильм рассказывает о малоизвестной истории отношений Цоя, Науменко и его жены Натальи.

Режиссер Кирилл Серебренников был отправлен под домашний арест год назад по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на спектакли. В некоммерческой организации "Седьмая студия", в московском театре "Гоголь-центр" и в доме его художественного руководителя, которым и является Серебренников, прошли обыски. В СИЗО была отправлена экс-бухгалтера студии Нина Масляева и экс-директор "Гоголь-центра" Александр Малобродский, а гендиректор студии Юрий Итин — под домашний арест.