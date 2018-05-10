Серхио Агуэро может вернуться в "Атлетико"

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро летом может сменить "Манчестер Сити" на мадридский "Атлетико". Серхио уже выступал за "Атлетико" с 2006 по 2011 годы.

Мадридцы видят в 29-летнем Агуэро замену нападающему Антуану Гризманну, который может уйти из клуба. Представители "Атлетико" уже выходили на агентов Серхио, но пока о результатах переговоров говорить рано. Сам футболист сосредоточен на подготовке к чемпионату мира.

Контракт Агуэро с чемпионами Англии рассчитан до 2020 года. Однако в последнее время лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" испытывает некий дискомфорт в работе с тренером Хосепом Гвардиолой. Не исключено, что "Сити" постарается продать аргентинца во время летнего трансферного окна.