Подводные беспилотники "Посейдон" поступят в ВМФ России до 2027 года

Носителем новых беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергетической установкой станет строящаяся на "Севмаше" атомная подводная лодка. Сами атомные подводные беспилотники поступят в боевой состав российского Военно-морского флота в рамках действующей государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в состав системы "Посейдон" входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем и станет создаваемая на "Севмаше" атомная подлодка.