Подводные беспилотники "Посейдон" поступят в ВМФ России до 2027 года
Носителем новых беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергетической установкой станет строящаяся на "Севмаше" атомная подводная лодка. Сами атомные подводные беспилотники поступят в боевой состав российского Военно-морского флота в рамках действующей государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в состав системы "Посейдон" входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем и станет создаваемая на "Севмаше" атомная подлодка.
Источник в ОПК не уточнил тип субмарины-носителя "Посейдонов", отметив лишь, что это будет не подлодка 5-го поколения "Хаски". Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.
На "Севмаше" в настоящее время строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. Одна из них — незаконченная АПЛ проекта 949А "Белгород", перезаложенная в декабре 2012 года по спецпроекту 09852. Она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов. Еще одна атомная подлодка спецназначения "Хабаровск" была заложена в июле 2014 года. По неподтвержденным данным, она строится по проекту 09851 и может выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.
О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые объявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Главком ВМФ Владимир Королев позже уточнил, что данный вид оружия позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника, при этом система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью.
Как сообщил Королев, беспилотные аппараты вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Уже испытан основной элемент беспилотника — ядерная энергетическая установка, благодаря которой аппарат сможет двигаться на большой скорости на глубине свыше километра, оставаясь при этом незамеченным. Название "Посейдон" аппарат получил в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.
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