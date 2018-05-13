Илья Воробьев: на чемпионате мира могут наказать за одну ошибку

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею с шайбой Илья Воробьев оценил игру Никиты Гусева в его дебютном матче на чемпионате мира в Дании против швейцарцев, а также прокомментировал действия Евгения Дадонова, которого он перевел в третье звено к Артему Анисимову.

"Сложно сказать, будет ли готов Никита Гусев играть по двадцать минут, но сегодня он откатался нормально. Переводом Евгения Дадонова в тройку Артема Анисимова мы добились того, что он важный гол забил. Будем думать, оставлять ли так, но Дадонов добавил звену динамики, для того все и было задумано", — приводит слова Воробьева РИА Новости.

Также наставник сборной России ответил на вопрос про ошибки, которые совершают хоккеисты национальной команды. "Мы говорим, показываем. Мы это должны пережить. И сегодня сказал, мол, братцы, здесь такой уровень, что одна ошибка, и могут наказать. Но мы – одна команда тут", — добавил российский специалист.

Напомним, что 12 мая сборная России обыграла швейцарских хоккеистов со счетом 4:3. Следующую игру наша команда проведет против словацкой команды 14 мая.