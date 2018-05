"Евровидение-2018". Победил Израиль

Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт"), а в оформлении доминирует океанская тематика.

В концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You, сообщает РИА Новости.

25-летняя Нетта Барзилай получила путевку на Евровидение благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов.

Российская певица Юлия Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточное количество очков, чтобы продолжить участие в смотре. Она выразила благодарность за поддержку зрителей, но призналась, что не видит оправдания тому, что не попала в финал конкурса.

"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — сказала она.

По мнению продюсера Яны Рудковской, Самойлова сделала все, что смогла, но оценки зрителей и жюри были справедливыми. Форс-мажор, по словам Рудковской, заключался в том, что Самойлова не смогла выступить в прошлом году, когда конкурс проходил на Украине – российскую певицу не пустили в Киев. В Португалии же у Самойловой, по словам Рудковской, были сильные конкуренты, которые "выходили на сцену и великолепно пели без бэк-вокала".

Автоматически в финал прошли представители Португалии (победитель прошлого года) и "Большой пятерки" основателей Евровидения: Великобритании (SuRie), Германии (Михаэль Шульте), Испании (Amaia y Alfred), Италии (Эрмал Мета и Фабрицио Моро) и Франции (Madame Monsieur).

Другие 20 артистов заслужили свое право выйти на сцену большого финала по результатам полуфиналов.