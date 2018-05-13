Вольфганг Кубикки заявил, что Кремль ему не платит

Большинство делегатов проходящего в воскресенье федерального съезда Свободной демократической партии (СвДП) Германии проголосовали за резолюцию с призывом сохранить санкции, введенные ЕС против России из-за Украины.

Предложение заместителя председателя партии Вольфганга Кубикки и отделения СвДП Тюрингии о необходимости "критического пересмотра" санкций широкой поддержки не нашло. После ожесточенных дискуссий большая часть представителей партии все же проголосовала за ограничительные меры против Москвы.

Кубикки и ранее не раз говорил о необходимости изменения санкционной политики в отношении РФ. Он посетовал на то, что во время дебатов прозвучали голословные обвинения в его адрес. "Я не получал от России никакого мандата, и Кремль мне ничего не платит", — приводит слова заместителя председателя СвДП ТАСС.

Кубикки, кроме того, отметил, что никакого диссонанса между ним и главой партии Кристианом Линднером по вопросу ограничительных мер в отношении РФ нет.

В свою очередь внешнеполитический эксперт СвДП Александер Граф Ламбсдорфф выступил, с одной стороны, за сохранение санкций, с другой, — за активизацию диалога с Москвой.