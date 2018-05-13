Америка изолировала себя политически

Даже те, кто в нынешней американской администрации считаются агрессивными "ястребами", рассчитывали в случае с Ираном оставить место для дипломатии, получить хоть несколько дней отсрочки для переговоров и согласования позиций с теми же европейцами. Но Дональд Трамп выбрал самый радикальный сценарий: разрыв ядерной сделки здесь и сейчас и введение против Ирана самых жестких санкций, какие только есть в арсенале США.

Новоиспеченному шефу американской дипломатии госсекретарю Майку Помпео ничего не оставалось сделать, как выполнять приказ. Его аппаратный соперник, новый советник по нацбезопасности Джон Болтон улыбался. Ранее он, конечно, призывал бомбить Иран, но торпедировать основополагающую сделку оказалось тоже приятно.

"План "Б" уже приведен в действие. Президент запустил процесс ввода очень строгих санкций, которые окажут значительное воздействие на экономику Ирана и продемонстрируют, что мы придерживаемся наших обещаний", — заявил Болтон.

Минфин США готовится перекрыть Ирану доступ к технологиям, инвестициям, любым операциям с долларами и собирается установить эмбарго на торговлю иранской нефтью. Грозят в Америке и так называемым вторичными санкциями — это уже всем тем странам, кто ослушается и продолжит торговлю с Ираном. То, что Тегеран не нарушал условия ядерной сделки, а это в Вашингтоне просто передумали, никого не интересует.

"Не важно, соблюдал Иран сделку, не соблюдал — главное обезопасить Америку. Будь то Иран или Северная Корея, президент Трамп не собирается тянуть резину и ждать, пока другие президенты решат эту проблему. Он принимает решение сейчас, чтобы быть уверенным на 100%, что мы в безопасности", — отметил Стивен Мнучин, министр финансов США.

В том, что кто-то из-за решения Трампа теперь может чувствовать себя в большей безопасности, — как раз большие сомнения. Даже внутри самих Штатов.

"Из-за президента Трампа у нас меньше безопасности и защищенности. Мы ослабили связи с европейскими союзниками. Как теперь завоевать доверие партнеров по той ядерной сделке Китая, России, Германии, Франции, Великобритании, как убедить их, что мы собираемся соблюдать условия соглашений в будущем?" – задается вопросом Крис Кунс, сенатор от Демократической партии.

"Бешеный пес" Мэттис — а он считается отличным стратегом — выступал за сохранение ядерной сделки, полагая, что это в интересах США, но президент мнение министра обороны проигнорировал. Как и коллективный протест европейцев. Стратегии нет. Что будет дальше, и сам Трамп, похоже, представляет смутно. Если то была плохая сделка, то каковы критерии хорошей? И кто теперь вообще на нее пойдет?

"Мы подумаем, как поступить Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально. Они должны понять жизнь, я не думаю, что они действительно ее понимают", — считает Трамп.

Президент США при любой возможности упоминает о Северной Корее. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в Сингапуре 12 июня. Событие само по себе обещает стать историческим, но успех далеко не гарантирован, особенно теперь.

"Я не понимаю, как выход из ядерной сделки с Ираном может нам помочь в переговорах с Северной Кореей о денуклеаризации полуострова. Это решение полностью дискредитирует слово Америки в любых переговорных процессах", — уверен экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

Президент Трамп верит в мир, достигнутый силой, попытался объяснить логику вице-президент Майк Пенс. Представив это как новацию, Пенс забыл упомянуть результаты применения такого подхода и его эффективность в Ираке, Ливии, Афганистане.

Очередным символом этого мира через силу стала предложенная Трампом кандидатура Джины Гаспел на пост директора ЦРУ. 61-летняя кадровая разведчица, по сообщениям прессы, руководила пытками заключенных в секретной тюрьме.

Слушания, на которых обсуждали претендентку на пост директора ЦРУ, обернулись тем, что арестован был в прошлом высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. Ветеран разведки протестовал против кандидатуры Хаспел из-за пыток, но силу применили против него самого — набросились полицейские, жестко скрутили и выволокли из зала.

На руках — огромные багровые синяки, а после задержания 78-летнего ветерана бросили за решетку, где он провел больше суток. Впереди — суд по двум предъявленным обвинениям: препятствование работе Конгресса и сопротивление при аресте. Для Конгресса — гордости американской демократии — дикая история. Впрочем, это — тренд.

"В какой же дикой ситуации мы оказались, что единственным умеренным советником возле президента Трампа является человек по прозвищу "Бешеный пес"?! Эй, да вы что там, с ума посходили?! Все это очень опасно, иранцы просто так это не оставят. Надеюсь, что кто-нибудь здравомыслящий в Вашингтоне скажет президенту, чтобы он не горячился, ведь там не только Иран, Израиль, но и интересы России и Китая, который, как известно, много импортирует иранской нефти", — сказал Рэй Макговерн.

А еще нефть импортируют Индия, Турция, которые легко на эмбарго не согласятся. Единоличным решением выйти из ядерной сделки Америка уже изолировала себя политически, при этом заставить всех финансово изолировать Иран может оказаться непосильной задачей.