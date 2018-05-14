Российский грузовозвращаемый корабль "Союз" совершит первый полёт летом 2019 года

Испытательный полёт первого российского космического корабля на базе "Союза", способного и доставлять, и возвращать грузы с орбиты, состоится в следующем году, сообщили представители ракетно-космической корпорации "Энергия".

Запланированный запуск беспилотного корабля "Союз МС" в августе 2019 года связан, прежде всего, с отработкой в реальном полёте модернизированной системы управления движением и навигацией, говорится в заявлении.

О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения сообщалось в феврале 2018 года. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.

Для запуска этого корабля будет использоваться ракета "Союз-2". Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток. Возвращение "Союза" после первого полёта намечено на февраль 2020 года.

Способный возвращать грузы "Союз" будет создан на базе транспортного корабля "Прогресс". Он сохранит приборно-агрегатный отсек и отсек дозаправки от "Прогресса", но получит спускаемую капсулу от "Союза".

На сегодняшний день в космическом корабле "Союз МС" можно вернуть около 60 килограммов груза. Если же одно из трёх кресел в корабле освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения ещё 60-80 килограммов груза, пишет РИА Новости.

Напомним, что пока возвращать грузы с орбиты умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогресс" после сведения с орбиты затапливают в океане.