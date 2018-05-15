Учёные из МГУ разработали гель для эффективной безболезненной эпиляции

Команда молодых учёных на базе Научного парка МГУ имени М.В. Ломоносова разработала инновационный способ удаления нежелательных волос. Его главное отличие от представленных на рынке средств эпиляции заключается в механизме действия.

Метод по сути можно назвать гибридным. Сперва ослабляется связь фолликула (корня) волоса с волосяным сосочком. Последний контролирует состояние и рост волоса: если гибнет сосочек, погибает и волос, если же сосочек уцелел, на месте погибшего волоса вырастает новый. Затем следует механическое удаление.

Авторы поясняют, что основной принцип действия методики заключается в разрыве дисульфидных связей в молекуле белка кератина, что приводит к нарушению его структурной функции и ослаблению связи корня волоса с волосяным сосочком. В результате можно легко и безболезненно вытащить волос с корнем.

Процедура проходит в три этапа.

Первый предназначен для подготовки кожи и волосяных фолликул к дальнейшему воздействию, для чего используется специальный лосьон. В его состав входят альфа-гидроксикислоты, которые легко преодолевают роговой слой эпидермиса и, ослабляя сцепление корнеоцитов (чешуек, покрывающих волос), способствуют продвижению других молекул и создают условия для направленного дозирования эпиляционного вещества к фолликулу.

Второй этап — нанесение геля. Специально разработанный инновационный полимерный гель наносится на кожу, из него через устья волос к корню дозированно поступает действующее вещество. Основное воздействие направлено на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса.

Третий этап — непосредственно удаление волос. На основе специально подобранной подложки с определёнными физико-механическими характеристиками и поверхностной плотностью исследователи разработали липкие полоски типа пластырей, которые обладают высокой адгезией (сцепление поверхностей) к полимерной плёнке с фиксированными в ней волосами и позволяют полностью удалять продукты реакции, то есть волосы с корнем.

После процедуры на кожу наносится тоник для кондиционирования и воздействия на фолликул веществами, препятствующими росту волос.

Авторы разработки уточняют, что средство уже успешно прошло физико-химические, токсикологические и микробиологические испытания.

Исследования, в которых принимали участие более пятисот человек, показали, что гелевая эпиляция значительно замедляет рост волос и уменьшает их количество, впоследствии волосы становятся тоньше, мягче и светлее.

Учитывая, что процедура проводится в мягких условиях, не оказывает побочных воздействий, практически безболезненна и даёт стабильный результат не только удаления, но и подавления роста волос, можно утверждать, что гелевая эпиляция позволит многим людям наконец-то решить эстетические проблемы, связанные с нежелательным ростом волос на различных участках тела, заключают авторы разработки.

Кстати, ранее исследователи из МГУ создали первый "молодильный" крем для кожи.