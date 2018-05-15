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15 мая 201811:29

Учёные из МГУ разработали гель для эффективной безболезненной эпиляции

Новая гелевая эпиляция - это гибридный метод, и процедура проходит в три этапа.
Фото saponifier/pixabay.com.

Команда молодых учёных на базе Научного парка МГУ имени М.В. Ломоносова разработала инновационный способ удаления нежелательных волос. Его главное отличие от представленных на рынке средств эпиляции заключается в механизме действия.

Метод по сути можно назвать гибридным. Сперва ослабляется связь фолликула (корня) волоса с волосяным сосочком. Последний контролирует состояние и рост волоса: если гибнет сосочек, погибает и волос, если же сосочек уцелел, на месте погибшего волоса вырастает новый. Затем следует механическое удаление. 

Авторы поясняют, что основной принцип действия методики заключается в разрыве дисульфидных связей в молекуле белка кератина, что приводит к нарушению его структурной функции и ослаблению связи корня волоса с волосяным сосочком. В результате можно легко и безболезненно вытащить волос с корнем.

Процедура проходит в три этапа.

Первый предназначен для подготовки кожи и волосяных фолликул к дальнейшему воздействию, для чего используется специальный лосьон. В его состав входят альфа-гидроксикислоты, которые легко преодолевают роговой слой эпидермиса и, ослабляя сцепление корнеоцитов (чешуек, покрывающих волос), способствуют продвижению других молекул и создают условия для направленного дозирования эпиляционного вещества к фолликулу.

Второй этап — нанесение геля. Специально разработанный инновационный полимерный гель наносится на кожу, из него через устья волос к корню дозированно поступает действующее вещество. Основное воздействие направлено на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса.

Третий этап — непосредственно удаление волос. На основе специально подобранной подложки с определёнными физико-механическими характеристиками и поверхностной плотностью исследователи разработали липкие полоски типа пластырей, которые обладают высокой адгезией (сцепление поверхностей) к полимерной плёнке с фиксированными в ней волосами и позволяют полностью удалять продукты реакции, то есть волосы с корнем.

После процедуры на кожу наносится тоник для кондиционирования и воздействия на фолликул веществами, препятствующими росту волос.

Авторы разработки уточняют, что средство уже успешно прошло физико-химические, токсикологические и микробиологические испытания.

Исследования, в которых принимали участие более пятисот человек, показали, что гелевая эпиляция значительно замедляет рост волос и уменьшает их количество, впоследствии волосы становятся тоньше, мягче и светлее.

Учитывая, что процедура проводится в мягких условиях, не оказывает побочных воздействий, практически безболезненна и даёт стабильный результат не только удаления, но и подавления роста волос, можно утверждать, что гелевая эпиляция позволит многим людям наконец-то решить эстетические проблемы, связанные с нежелательным ростом волос на различных участках тела, заключают авторы разработки.

Кстати, ранее исследователи из МГУ создали первый "молодильный" крем для кожи.

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