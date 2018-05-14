Тема:
Футбол-2018 1 час назад
14 мая 201819:20
Сергей Игнашевич вызван в сборную России
В расширенной заявке сборной России по футболу произошло изменение. Вместо травмированного Руслана Камболова в команду вызван защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич, которому во время чемпионата мира исполнится 39 лет, два года не выступал за сборную России. Ветеран не собирался возвращаться в национальную команду. Но после того, как сборная потеряла очередного игрока обороны, футболист ЦСКА принял решение помочь команде.
Сергей Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году. На счету Сергея 120 матчей в составе национальной команды, в которых он забил 8 мячей. В 2008 году Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы.
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