Весенняя вода продолжает заливать Якутию

Из-за паводков в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Пострадали уже 11 населенных пунктов, и в ближайшие сутки вода может захватить сёла Чурапчинского и Таттинского районов.

Власти Якутии создали финансовый резерв на 120 миллионов рублей, для ликвидаций последствий ЧС, отмечает телеканал "Россия 24". Задействованы более 16-ти тысяч человек и двух тысяч единиц техники из группировки сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

20 пунктов временного размещения и два мобильных госпиталя развернуты в подтопленных районах. В Усть-Майский район Якутии спасатели МЧС доставили около 4-х тонн гуманитарной помощи, в том числе — это продукты и предметы первой необходимости.