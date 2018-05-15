Паредес попал в расширенную заявку сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с игроками, которые вошли в расширенный список команды для участия в чемпионате мира. Среди 35 футболистов – один игрок "Зенита", полузащитник Леандро Паредес.

Из многочисленной аргентинской диаспоры "Зенита" приглашения удостоен только Паредес. Эммануэль Маммана травмирован, а Себастьян Дриусси, Маттиас Краневиттер и Эмилиано Ригони в сборную не попали. Среди приглашенных капитан "Интера", нападающий Мауро Икарди, у которого непростые отношения с лидером сборной Лионелем Месси.

В сборную вызваны 35 футболистов. В окончательную заявку войдут 23 игрока. Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Науэль Гусман ("Тигрес"), Вилли Кабальеро ("Челси"), Франко Армани (Ривер Плейт"); Защитники: Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Херман Пеццелья ("Бетис"), Кристиан Ансальди ("Торино"), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон"), Федерико Фасио ("Рома"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Габриэль Меркадо ("Севилья"); Полузащитники: Пабло Перес ("Бока Хуниорс"), Адриан Сентурион ("Расинг"), Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), Гидо Писарро ("Севилья"), Энцо Перес ("Ривер Плейт"), Родриго Батталья ("Спортинг"), Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун"), Леандро Паредес ("Зенит"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – "ПСЖ"), Лукас Биглия ("Милан"), Эвер Банега ("Севилья"); Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – "Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Диего Перотти ("Рома"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Лаутаро Мартинес ("Расинг Авельянеда"), Мауро Икарди ("Интер").