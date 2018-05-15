Нефть приблизилась к 80 долларам за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель. Это произошло впервые с 25 ноября 2014 года.

Как сообщает РИА Новости, стоимость июльских фьючерсов Brent выросла на 1,21% — до 79,17 доллара за баррель (уже достигала 79,22 доллара). Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,96%, до 71,62 доллара за баррель. Эксперты объясняют это дальнейшим усилением напряженности, связанной с введением США санкций против Ирана.

"Приверженность Саудовской Аравии и остальных стран ОПЕК сдерживанию нефтедобычи — это основной фактор поддержки нефтяных цен сейчас. Другой фактор — это возможность сокращения предложения на рынке из-за санкций против Ирана", — заявил инвестиционный аналитик Rivkin Securities Уильяма О'Лафлин.

ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября договорились продлить соглашение о снижении добычи до конца 2018 года, чтобы сократить коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) до среднего пятилетнего уровня. На прошлой неделе цены на нефть подскочили после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Санкции могут ограничить экспорт иранской нефти, однако пока не совсем понятно, насколько они будут эффективны. Евросоюз и Россия намерены продолжать соблюдать условия ядерной сделки. Япония и Южная Корея уже заявили, что хотели бы продолжать покупать иранскую нефть.