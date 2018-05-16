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16 мая 201808:10 (обновлено в 08:14)

Отлично от Роскачества получили четыре французских коньяка и только один российский

Эксперты Роскачества по поручению правительства РФ завершили проверку на качество и безопасность коньяка трехлетней выдержки — самого популярного у российских потребителей. Для исследования был отобран коньяк 47 торговых марок, произведенный в России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Среди проверяемых образцов оказались как известнейшие мировые бренды ("Арарат", Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin), так и продукция менее известных компаний ("Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Старейшина", "Дагестанский").

Проверялась подлинность, безопасность и качество алкоголя, а также его крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и наличие красителей, ароматизаторов и токсичных элементов.

В итоге высококачественным продуктом эксперты признали только 5 брендов: французские Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin и крымский "Бахчисарай".

Проверку на отсутствие ароматизаторов не прошли "Три звездочки" (ЗАО "Вино-коньячный Комбинат "РУСЬ"), армянский коньяк "КД", "Белая Гвардия", "3 звездочки. Одесский" (ООО "Родник и К") и "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский"). Товары, к которым были нарекания по поводу наличия ароматизаторов, получили неудовлетворительную оценку.

Качество сырья и степень его очистки нареканий у специалистов не вызвали ни по одному из товаров. Не было найдено нарушений также по массовой концентрации метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути, а также по уровню крепости. Недолива специалисты тоже не обнаружили.

Отдельное внимание эксперты уделили выяснению природы спирта, из которого был изготовлен коньяк – это должен быть только коньячный спирт, а не более дешевые пшеничный или картофельный. По результатам исследований изотопного состава заключения о не виноградном происхождении спирта сделаны в отношении 15 брендов — это "Остров Крым", "Бастион", "Легенды Севана", "Русский Крым", Fathers OLD BARREL, "Крымский статус", "Аграв", "Три звездочки" ("ЗАО ВКК "Русь"), "Три звездочки" (ООО ТД "КВС"), Армянский коньяк "КД" (ООО "Арегак"), "Белая Гвардия", коньяк армянский "Поздравительный", "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский"), "Людовик" и "Арман".

Однако из-за существующих пробелов в законодательстве данные товары не являются нарушителями.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда, и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Однако данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала", — пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Еще осенью 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, заявлял о необходимости пересмотра национального стандарта на коньяк. По мнению главы Роскачества Максима Протасова, после введения новой методики многие напитки, именуемые сейчас коньяком, или исчезнут совсем, или будут переименованы.

"С потребителем нужно быть честным, это самое главное", — заключил Максим Протасов.

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