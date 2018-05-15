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15 мая 201823:49

"Висла" - лучшее, что есть в польском кино

В конкурсе художественных фильмов 11-й "Вислы" — такие картины, как "Лучше всего" Лукаша Пальковского, "Между слов" Урсули Антоняк, "Послеобразы" Анджея Вайды и "Амок" Катажины Адамик. Последние польские художественные фильмы зрители смогут также увидеть в секции "Панорама нового кино", среди них – последний фильм Юлиуша Махульского "Вольт", комедия "Готовые на все. Экстерминатор" Михала Рогальского и "Счастье мира" Михала Росы.

Секция "Документальная Польша" познакомит с потрясающим фильмом Марцина Борхардта "Бексиньские. Видеозвуковой альбом", который состоит из частных, никогда раньше не представляемых публике в такой форме материалов из семейного архива выдающегося художника Здислава Бексиньского. Последнее, очень личное интервью с Войцехом Млынарским, переплетающееся с рассказами его ближайших друзей, — в фильме Алиции Альбрехт "Млынарский. Финальная песня".

Специальным событием станет секция "Независимая Польша", посвященная столетию восстановления независимости, в рамках которой будут показаны, в том числе, "Канун весны" Филипа Байона, "Черный четверг. Янек Вишневски пал" Антония Краузе и "Город 44" Яна Комасы.

Совместно с Польским культурным центром в Москве подготовлен цикл "Театр на экране", а также блок фильмов "Мяч в игре!", на который, в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу, "Висла" приглашает всех болельщиков.

По просьбам московских зрителей, впервые, будут показаны лучшие картины прошлых выпусков фестиваля в секции "The best of „Висла”", в том числе, фильм "Боги" Лукаша Пальковского, "Желание жить" Мацея Пепшици, "Искусство любви" Марии Садовской и "Последняя семья" Яна П. Матушиньского.

В этом году в выходные "Висла" организовывает утренние семейные сеансы, приглашая все поколения любителей польского кинематографа. В программе — приключенческий фильм Марты Карвовской "Двойные неприятности", а также молодежный фильм фэнтези Мариуша Палея "За голубой дверью".

По сложившейся традиции фестиваль привлекает для участия в российских показах Киношколу в Лодзи, Варшавскую киношколу, а также Студию Мунка. Впервые будут продемонстрированы и лучшие работы студентов Факультета радио и телевидения Силезского университета.

В рамках специального показа в Третьяковской галерее научно-фантастическую драму "Фотон" Нормана Лето, награжденного в этом году Паспортом журнала "Политика" в области визуальных искусств, представит сам режиссер. В разговоре после сеанса обещано "лавирование между квантовой физикой и современным искусством". В фойе кинотеатра — работы Нормана Лето.

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