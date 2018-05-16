Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен высочайший – красный – уровень тревоги. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент. Это чревато новыми выбросами пепла и лавы, взрывами возле кратера и образованием вулканических трещин.

На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин, передает ТАСС. К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы. В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты 4-этажного дома. Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов.

Округ Пуна, рядом с которым находится вулкан, объявлен зоной стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп выделит острову Гавайи помощь. Из зоны бедствия эвакуированы 2000 человек. Извержение разрушило 27 домов.

Местные жители рассказывают, что вулкан издает "постоянный рев", похожий на звук взлетающего самолета. Этот рев чередуется с оглушительными взрывами.

Гавайи находятся в так называемом "Тихоокеанском огненном кольце": с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извергаться. Один из таких вулканов в цепи – Сент-Хеленс, который находится в американском штате Вашингтон. 18 мая 1980 года его жертвами стали десятки людей.