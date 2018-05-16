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16 мая 201806:45

Патрик Виейра вместо "Арсенала" может возглавить "Ниццу"

EPA

Французский специалист Патрик Виейра ближайшим летом может стать главным тренером "Ниццы". Известно, что руководство клуба с Лазурного берега рассматривает вариант с отставкой своего нынешнего наставника Люсьена Фавра.

Боссы "Ниццы" недовольны тем, что клуб может остаться в следующем сезоне без еврокубков и потому готовы рассмотреть кандидатуру Виейра вместо Фавра, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Nicе Matin. На данный момент Виейра возглавляет американский клуб "Нью-Йорк Сити".

Ранее сообщалось о том, что в услугах француза также заинтересованы в лондонском "Арсенале", за который он выступал в бытность игроком. Однако у француза после переговоров с руководителями "канониров" осталось негативное впечатление из-за того, что он посчитал это приглашение на переговоры лишь красивым жестом, но не более.

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