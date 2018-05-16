Блокчейн будет принадлежать России

За последние несколько лет Средний Восток демонстрирует колоссальный рост финансовых и IT-инноваций. Особое внимание инвесторов приковано к отечественным блокчейн-проектам и криптовалютам.

Такая тенденция связана с высоким рейтингом российских инженеров и IT-архитекторов на мировом уровне. С каждым годом все больше наших проектов входит в глобальные рейтинги.

Молодой миллионер и известный криптоблогер Oussama B. положительно высказался в своем недельном видеообзоре об одном из российских проектов — Tkeycoin. Буквально за час видеоролик посмотрели более трех тысяч частных инвесторов. Восточные вкладчики заинтересовались российской технологией. Это обусловлено тем, что Oussama в своем очередном обзоре отметил один из основных плюсов проекта — инновационную систему добычи цифрового актива Tkeycoin (TCD) без использования дорогостоящего оборудования и платежный шлюз, который может объединять сотни криптоактивов в одном приложении для оплаты товаров и услуг одним касанием с POS-терминалом.



Как отмечают эксперты, арабские инвесторы заинтересованы в прибыльных и долгосрочных инвестициях, особенно когда речь идет о пассивной прибыли от майнинга. Практика других IT-проектов показывает, что арабский рынок больше нацелен на долгосрочные и надежные инвестиции, нежели разовую продажу активов. Экономисты в области финансов и российские власти давно видят в Востоке привлекательную географическую базу и масштаб для сотрудничества как в области блокчейн-проектов, так и в развитии других направлений. Это объявляется тем, что надежность арабских инвесторов всегда подкреплена государственной поддержкой, что диверсифицирует риски вкладчиков и разработчиков.



Такие позитивные явления только положительным образом повлияют на развитие отечественного проекта Tkeycoin. По словам разработчиков, 8 мая поступило более 30 заявок на общую сумму 15 миллионов долларов. Сейчас обсуждаются условия для проведения сделки в рамках законодательства ОАЭ.



По прогнозам независимых экспертов, цена активов Tkeycoin в 2019 году может составить 102-103 доллара. Tkeycoin (TCD) может быть интересен для открытия долгосрочных позиций с высоким потенциалом роста.

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