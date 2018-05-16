Джон Траволта зажег в Каннах под рэпера 50cent. Видео

В Каннах, где в эти дни проходит 71-й кинофестиваль, к премьере криминальной драмы "Готти" (которая основана на реальных событиях) был приурочен концерт популярного рэпера 50cent.

На глазах у изумленной публики вместе с ним "зажег" 64-летний Джон Траволта, исполнивший в "Готти" главную роль.

Легендарный актер весьма эффектно станцевал под выступление 50cent. Видео тут же попало в Сеть и стало предметом бурного обсуждения поклонников Траволты.

Впрочем, то, что актер кинулся в пляс, неудивительно. В молодости Троаволта был профессиональным танцором, напоминает "МК".

Ранее сообщалось об инциденте иного рода на Каннском кинофестивале. С внеконкурсного показа фильма "Дом, который построил Джек" скандально известного режиссера Ларса фон Триера из-за многочисленных сцен насилия ушли сотни зрителей.