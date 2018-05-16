Вратарь "Ювентуса" Буффон завершит карьеру по окончании сезона

Агент знаменитого стража ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона сообщил, что его клиент уже в четверг, 17 мая, на специальной пресс-конференции объявит о завершении карьеры. Сильвано Мартино также заявил, что ему было "приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола".

"Это не будет прощанием с Тотти, такие вещи присущи стилю Рима. Я скорее ожидаю схожести с прощанием с Дель Пьеро. В этот день будет много слез, но все будут сдержанными. Мне было приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола. Больше я ничего не могу сказать", — приводит слова агента Чемпионат.com.

Напомним, что 19 мая "Ювентус" проведет заключительный матч чемпионата Италии с "Вероной". Для Буффона эта встреча станет последней в его профессиональной карьере.