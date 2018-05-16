На поверхности МКС осело вещество из далекого созвездия Кентавра

Российские ученые в значимых концентрациях обнаружили на поверхности Международной космической станции (МКС) гольмий. Это вещество, наиболее часто встречающееся в исследованной части нашей Вселенной на звезде Пшибыльского из созвездия Кентавра.

Оно считается очень редким и находится на Земле в рассеянном состоянии.

"Его неожиданно повышенное содержание может быть связано только с попаданием на поверхность МКС пыли из межпланетного пространства и "крупной межпланетной пыли" – метероидного вещества", — сообщается в докладе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш

Ученые отмечают, что среди космических объектов аномально высоким содержанием гольмия отличается именно звезда Пшибыльского.

Обнаружить его удалось благодаря эксперименту "Тест", который проводится на МКС с 2010 года.

Он подразумевает установку на внешней поверхности станции "ловушек" для мелких частиц космической пыли и последующее возвращение их на Землю для изучения состава. За время проведения эксперимента на Землю было спущено 19 проб.

Последний раз пробы собирали космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время их выхода в открытый космос 17 августа 2017 года, сообщает РИА Новости.

Звезда Пшибыльского находится в созвездии Кентавра (Центавра) на расстоянии примерно 410 световых лет от Солнца.